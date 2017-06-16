С июля кузбасские компании в сфере ЖКХ будут публиковать информацию о капремонте в Сети

С 1 июля кузбасские компании в сфере ЖКХ будут обязаны размещать информацию о своей деятельности в федеральной инфосистеме ГИС ЖКХ. Как это делать, продемонстрировали представители Минкомсвязи России, которые приняли участие в семинаре в Кемеровской области.

Как отметил замгубернатора Дмитрий Кудряшов, основное предназначение ГИС ЖКХ – повышение открытости сферы ЖКХ. С помощью системы кузбассовцы смогут в режиме реального времени передать показания счётчиков и посмотреть, правильно ли им начисляется квартплата.

Кроме того, система позволит потребителям получать полную и актуальную информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, выполняемых работах по дому, в том числе по капитальному ремонту, а также об оказываемых услугах, начислениях за жилищно-коммунальные услуги. При этом органы власти смогут по всей территории страны в онлайн-режиме принимать соответствующие решения на основе аналитической информации, содержащейся в системе.