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Кузбасс
С июля в Кузбассе вырастут тарифы ЖКХ

С июля в Кузбассе вырастут тарифы ЖКХ

Жители региона будут платить за «коммуналку» в среднем на 5,9% больше, чем ранее.

С 1 июля в Кузбассе вырастут тарифы ЖКХ. Об этом рассказали Сибдепо в пресс-службе региональной Госжилинспекции.

«Жители, которые имеют индивидуальные приборы учёта, должны до конца 30 июня передать свои показания счётчиков за июнь, чтобы им произошло начисление по старым тарифам. Когда мы получим все нормативно-правовые акты, будет проведён мониторинг. И в случае выявления нарушений, будут приняты меры реагирования», – сказала начальник ГЖИ Кемеровской области Ирина Гайденко.

Жители региона, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, будут платить за «коммуналку» в среднем на 5,9% больше, чем ранее.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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