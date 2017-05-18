С начала 2017 года налоговые поступления в бюджет Кузбасса выросли на 9,8 млрд рублей

При этом в регионе ликвидная задолженность в консолидированный бюджет выросла на 1,5 млрд рублей.

За первые четыре месяца 2017 года налоговые поступления в бюджет Кузбасса выросли на 9,8 млрд рублей. Увеличение составило 29%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Алексей Кожевин на заседании областного штаба по финмониторингу.

По его словам, такое положение дел говорит о нормализации ситуации в угольной отрасли, которая является главным налогоплательщиком. Пресс-служба кузбасской администрации передаёт, что при этом в регионе ликвидная задолженность в консолидированный бюджет выросла на 1,5 млрд рублей и достигла 7,8 млрд рублей.

Отдельным направлением работы штаба является погашение задолженности по зарплате. На заседании отметили, что положительную тенденцию снижения задолженности, которая была в 2016 году, нужно сохранить.