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Кузбасс
С начала 2017 года в Кемерове водителей тяжеловесных авто оштрафовали на 7,5 млн рублей

С начала 2017 года в Кемерове водителей тяжеловесных авто оштрафовали на 7,5 млн рублей

С января по июнь специалисты эвакуировали 569 машин за нарушение правил парковки.

В столице Кузбасса специалисты отдела весового контроля центра организации дорожного движения подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года. С января по июнь автомобилисты нарушили правила проезда тяжеловесных автомобилей на 7,5 млн рублей.

«В июне специалисты отдела весового контроля центра организации дорожного движения провели 436 взвешиваний тяжеловесных транспортных средств, выявив по итогам 36 нарушений осевых нагрузок. Сумма, начисленная для оплаты, составила 152 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

С начала года специалисты эвакуировали 304 единицы транспортных средств, в том числе 109 на нарушение правил парковки. Всего с 1 января 2017 года эвакуировано было 1674 автомобиля, из них 569 за нарушение правил парковки.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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