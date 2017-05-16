С начала 2017 года в Кузбассе зарегистрировали почти две тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

В регионе несколько лет подряд растёт охват населения, которое обследуют на заболевание.

За четыре месяца 2017 года в Кузбассе зарегистрировали 1 тыс. 918 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой показатель оказался на 300 случаев меньше (-13,5%), чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Ежегодно в регионе растёт охват населения, которое обследуют на это заболевание. Если в 2014 году он составлял 18,2%, то в 2015 году увеличился до 19,4%, а в 2016 году достиг 20,5%. В 2017 году планируется обследовать 21% населения.

В АКО добавили, что в области создана сеть медучреждений, которые обеспечивают оказание трёхуровневой медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Всего в Кузбассе работают 35 лабораторий. Они позволяют пройти первичное, скрининговое обследование методом иммуно-ферментного анализа.