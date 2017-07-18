С начала 2017 года ВТБ заключил с сибирскими аграриями сделки на 3 млрд рублей

С начала 2017 года ВТБ в СФО заключил около 80 сделок с сельхозпроизводителями на сумму около трёх млрд рублей. Наибольший объём сделок приходится на такие города, как Омск (870 млн рублей), Иркутск (375 млн рублей) и Томск (127 млн рублей).

«Среди проектов, на реализацию которых были направлены льготные кредиты, — модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, закупка зерновых культур, семян и удобрений, разведение домашней птицы и многие другие», — сообщили в ВТБ.

Программа льготного кредитования направлена на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, а также промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции. Согласно новым условиям программы, по краткосрочным кредитам сумма кредитования не превышает 1 млрд рублей, по долгосрочным — 8 млрд рублей. Процентная ставка не превышает 5%. Условия вступили в силу в 2017 году.