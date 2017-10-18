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С начала года 25 кузбассовцев осудили за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

С начала года 25 кузбассовцев осудили за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

Взяткодателей привлекли к уголовной ответственности.

За 9 месяцев 2017 года в Кузбассе к уголовной ответственности привлекли 25 кузбассовцев за дачу взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом рассказали в отделе пропаганды регионального ведомства.

В областной ГИБДД напомнили, что за дачу взятки предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей. Также взяткодателя могут отправить на исправительные работы на срок до 2 лет или принудительные работами на срок до 3 лет.

Кроме того, суд может лишить преступника свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 5 до 10-кратной суммы взятки.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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