С начала года кузбасские предприятия переработали 68,1 млн тонн угля

Показатели этого года на 4% больше, чем данные за аналогичный период прошлого года.

С 1 января по 31 мая 2017 года в Кузбассе обогатительные фабрики и дробильно-сортировочные установки переработали 68,1 млн тонн. В прошлом году за аналогичный период времени промышленным предприятиям в регионе удалось переработать на 4% угля меньше.

В прошлом месяце обогатительные фабрики переработали 10,6 млн тонн, из которых 5,4 млн тонн коксующихся марок. Этот показатель остался на уровне прошлого года, а вот выпуск концентрата за май составил 6,4 млн тонн, что на 3% больше, чем в прошлом году.

«Треть объёма переработки за месяц пришлась на пять крупнейших фабрик региона. ОФ «Распадская» переработала 904 тыс. тонн, ОФ шахты им. С. Кирова («СУЭК-Кузбасс») — 821,2 тыс. тонн, ОФ «Междуреченская» («Сибуглемет») — 713,4 тыс. тонн, ОФ «Кедровская» («Кузбассразрезуголь») — 438 тыс. тонн, ОФ «Листвяжная» («СДС-Уголь») — 430,8 тыс. тонн», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Кузбасские предприятия намерены сохранить намеченную тенденцию в будущем.