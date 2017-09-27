С начала года в Кузбассе выявили почти 10 тысяч единиц контрафактной продукции

Чаще всего в регионе пытаются продать контрафактные DVD и атласные ленты.

Сотрудники Кемеровской таможни и Управления МВД России выявили в областной столице 1 447 единиц контрафактной продукции. Недобросовестные предприниматели подготовили для продажи в местных торговых точках атласные ленты и джинсы.

Также представители правоохранительных органов обнаружили фальсификат в Ленинске-Кузнецком. 1 264 DVD продавали в одном из киосков, рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

В отношении предпринимателей возбудили дела об административном правонарушении по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Всего с начала 2017 года в Кузбассе сотрудники правоохранительных органов выявили 9 892 единицы контрафактной продукции. Их изъяли из реализации.