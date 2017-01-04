С начала года в России подорожали свет и вода на 50%

Платежи увеличились у тех граждан, кто не установил в квартире счётчики.

С 1 января 2017 года в России в два раза увеличилась плата за свет и воду. Платежи с повышенным коэффициентом получат те граждане, которые не установили в своём жилье счётчики. Избежать наценки смогут лишь жильцы домов, в которых отсутствует техническая возможность установить необходимое оборудование, сообщает «Российская газета».

По данным издания, о том, что в 2017 году будет такая наценка, было известно давно. В прошлом году нарушители так же оплачивали квитанции, в которых была увеличена стоимость предоставляемых услуг.

По данным специалистов, у 95% россиян в квартирах установлены электросчётчики. Однако водные счётчики установили лишь 70% жильцов всех домов и квартир в стране.