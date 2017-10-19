С начала года ВТБ Лизинг передал более 19 тысяч автомобилей корпоративным клиентам

С января по сентябрь ВТБ Лизинг предоставил в лизинг на 22% больше автомобилей, чем в прошлом году.

С 1 января по 30 сентября 2017 года ВТБ Лизинг предоставил в лизинг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 19 тысяч автомобилей. Этот показатель на 22% выше, чем в прошлом году за этот же период времени.

«Рост количества лизинговых сделок связан с несколькими факторами. Среди них — общее снижение ставок при приобретении автотранспорта в лизинг, отложенный спрос, эффективно работающие меры господдержки, а также наличие совместных программ лизинговых компаний и автопроизводителей», — рассказал начальник управления автолизинга компании ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

На отчетную дату в портфеле компании по направлению «автолизинг» находилось более 45 000 транспортных средств. Основная доля сделок пришлась на автомобили следующих марок: ГАЗ, Lada, Kia, УАЗ, КАМАЗ, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Renault и Ford.