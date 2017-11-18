Происшествия
Кузбасс
С начала сезона в Шерегеше травмы получили трое горнолыжников

С начала сезона в Шерегеше травмы получили трое горнолыжников

Все случаи произошли на горе Зелёная.

В ноябре в Шерегеше травмы получили трое горнолыжников. По данным «Агентства по защите населения и территории Кемеровской области», помощь им оказали спасатели. Все случаи произошли на горе Зелёная.

«Сигналы о происшествиях на горе специалисты получили 11, 16 и 17 ноября. Пострадавшие получили различного рода травмы. Их передали бригадам скорой помощи», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что спасатели после открытия горнолыжного сезона ежесуточно дежурят на спусках. У них на вооружении – снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы и сани для эвакуации травмированных.

По мнению специалистов, основными причинами травматизма на горных трассах являются несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.

В Шерегеше официально открыли новый горнолыжный сезон

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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