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Самолёт из Москвы в Кемерово вылетел с задержкой

В Москве задержали авиарейс до Кемерова

Причиной задержки рейса стали погодные условия.

В четверг, 5 октября, московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в Кемерово с задержкой. Самолёт поднялся в воздух в 5:12 в аэропорту «Шереметьево», а приземлится в Кемерове в 9:20 (время московское — прим. Сибдепо).

«Самолёт задержали из-за плохой погоды. Сейчас он в пути, всё хорошо», — рассказали Сибдепо в справочной московского международного аэропорта «Шереметьево».

Как рассказали онлайн-журналу в справочных аэропортов «Алексей Леонов» и «Спиченково», 5 октября метеоусловия в Кузбассе не препятствовала приземлению самолётов в воздушных гаванях.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо, https://beta.flightstats.com

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