В Москве задержали авиарейс до Кемерова

В четверг, 5 октября, московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в Кемерово с задержкой. Самолёт поднялся в воздух в 5:12 в аэропорту «Шереметьево», а приземлится в Кемерове в 9:20 (время московское — прим. Сибдепо).

«Самолёт задержали из-за плохой погоды. Сейчас он в пути, всё хорошо», — рассказали Сибдепо в справочной московского международного аэропорта «Шереметьево».

Как рассказали онлайн-журналу в справочных аэропортов «Алексей Леонов» и «Спиченково», 5 октября метеоусловия в Кузбассе не препятствовала приземлению самолётов в воздушных гаванях.