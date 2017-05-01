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Самолёт «Москва – Банкок» попал в воздушную яму, пассажиры получили переломы

Самолёт Москва – Бангкок попал в воздушную яму, пассажиры получили переломы

Пострадавших доставили в больницу.

Пассажиры самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Бангкок, получили травмы в результате попадания в воздушную яму. Среди пострадавших трое детей, передаёт «Лайф». По информации издания, непристёгнутые пассажиры вылетели из своих кресел и ударились о потолок воздушного судна.

«У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы», – сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Он отметил, что пострадавших доставили в больницу в Бангкоке. Для оказания необходимой консульской помощи россиянам в медучреждение направили сотрудников посольства.

Текст: Тимофей Шикер.

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