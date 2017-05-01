Самолёт Москва – Бангкок попал в воздушную яму, пассажиры получили переломы

Пассажиры самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Бангкок, получили травмы в результате попадания в воздушную яму. Среди пострадавших трое детей, передаёт «Лайф». По информации издания, непристёгнутые пассажиры вылетели из своих кресел и ударились о потолок воздушного судна.

«У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы», – сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Он отметил, что пострадавших доставили в больницу в Бангкоке. Для оказания необходимой консульской помощи россиянам в медучреждение направили сотрудников посольства.