Самому толстому мужчине в мире проведут операцию

Самый толстый мужчина в мире Хуан Педро Франко готовится к операции. Раньше мексиканец весил около 600 кг. Однако чтобы ему провели хирургическое вмешательство, он похудел на 170 кг.

См. также

Как сообщает «Лайф», мужчина начал набирать вес после ДТП, в которое он попал ещё в подростковом возрасте. После случившегося Хуан Педро Франко оказался на год прикованным к кровати.

Последние семь лет он почти не выходил из дома и стал весить 600 килограммов. Когда мужчина физически не смог больше играть на гитаре, он решил в корне изменить свою жизнь и похудел на 170 кг для операции по уменьшению желудка.