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Самому толстому мужчине в мире проведут операцию

Самому толстому мужчине в мире проведут операцию

Мексиканец весил около 600 кг.

Самый толстый мужчина в мире Хуан Педро Франко готовится к операции. Раньше мексиканец весил около 600 кг. Однако чтобы ему провели хирургическое вмешательство, он похудел на 170 кг.

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Как сообщает «Лайф», мужчина начал набирать вес после ДТП, в которое он попал ещё в подростковом возрасте. После случившегося Хуан Педро Франко оказался на год прикованным к кровати.

Последние семь лет он почти не выходил из дома и стал весить 600 килограммов. Когда мужчина физически не смог больше играть на гитаре, он решил в корне изменить свою жизнь и похудел на 170 кг для операции по уменьшению желудка.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / euronews (на русском).
Фото: http://www.mirror.co.uk/

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