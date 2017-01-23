Samsung раскрыла причину взрывов смартфонов Galaxy Note 7

В компании Samsung назвали официальную причину взрывов смартфонов Galaxy Note 7. По словам представителей корпорации, происшествия могли спровоцировать недочёты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройств, передаёт «Лента.ру«.

В октябре 2016 года Samsung попросила владельцев Galaxy Note 7 по всему миру отключить свои смартфоны. Уже тогда стало известно о воспламенении гаджетов.

На пресс-конференции в Сеуле руководители корпорации рассказали, что их инженеры совместно со специалистами независимых организаций исследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, чтобы установить причину неполадок.

В России официальные продажи Galaxy Note 7 не начинались.