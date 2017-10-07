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Samsung выпустит ограниченный тираж смартфонов со сгибающимся дисплеем

Samsung выпустит ограниченный тираж смартфонов со сгибающимся дисплеем

До России новый гаджет, возможно, и вовсе не дойдёт.

Глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин заявил, что в 2018 году компания выпустит первый смартфон Galaxy Note со сгибающимся дисплеем. Новый гаджет выпустят ограниченным тиражом.

Как пишет портал Ixbt.com, смартфон носит неофициальное название Samsung Galaxy X. По данным издательства, он уже прошёл сертификацию в организации WiFi Alliance и получил сертифкат корейского национального агенства National Radio Research Agency.

Новинку выпустят ограниченным тиражом в 100 тысяч смартфонов на территории Южной Кореи. Возможно, на мировом рынке устройство появится только в 2019 году.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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