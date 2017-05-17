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Самый дорогой участок земли продали на аукционе в Гонконге

Самый дорогой участок земли продали на аукционе в Гонконге

Участок купила компания Henderson Land за три млрд долларов.

В Гонконге на правительственном аукционе за три миллиарда долларов продали самый дорогой участок земли в мире. Его купила крупнейшая компания недвижимости Henderson Land. Эксперты оценивали участок гораздо дешевле — от двух до 2,8 млрд долларов, сообщает газета South China Morning Post.

Всего в гонконгском аукционе участвовали девять компаний, в том числе и из Китая, но ни одна из них не смогла предложить цену больше трёх млрд долларов. В настоящий момент на проданном участке находится пятиэтажная автомобильная парковка.

Компания Henderson Land приняла решение её и построить к 2022 году новый объект. По словам представителя компании, новое здание будет носить «знаковое» значение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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