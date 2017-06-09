Санаторий «Прокопьевский» попал в число лучших мест для детского отдыха в РФ

В Уфе в рамках всероссийского форума «Здравница-2017» в номинации «Лучшая детская зарница» серебряную медаль получил санаторий «Прокопьевский». Все участники форума показывали, чего достигли в области курортной медицины и в технологиях оздоровления. На базе кузбасского детского учреждения работает санаторный оздоровительный лагерь круглосуточного действия «Сосновый бор».

«В санатории «Прокопьевском» ежегодно отдыхают и набираются сил около одной тысячи юных кузбассовцев в возрасте от шести до 15 лет, в том числе по областной программе бесплатно отдыхают дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Санаторий «Прокопьевский» не в первый раз попадает в число лучших мест России для детского летнего отдыха. В 2009 году учреждение также получало серебро в номинации «Лучшая здравница по долечиванию больных непосредственно после стационарного лечения». В 2012 году санаторий признали лучшей здравницей для больных с социально значимыми заболеваниями, а спустя ещё два года — санаторий получил золотой медалью в номинации «Лучший руководитель здравницы». В прошлом году учреждение занимало лидирующую позицию в номинации «Лучшая здравница по долечиванию больных непосредственно после стационарного лечения».