Сбербанк назвал сумму безналичных покупок клиентов в 2016 году
Эта сумма равна 5,8 трлн рублей.
В прошлом году клиенты Сбербанка совершили безналичных покупок на 5,8 триллионов рублей.
«Увеличение безналичного оборота обеспечили усилия Сбербанка по наращиванию сети торгового и интернет-эквайринга, развитию бесконтактной технологии, внедрение технологических новинок, которые позволяют производить оплату гаджетами, расширение сотрудничества с платежными системами и обновление продуктового предложения», — сообщили в кемеровском отделении ПАО «Сбербанк».
Также в числе достижений Сбербанка в 2016 году — обеспечение 115 миллионов покупок в интернет-магазинах. Кроме того, более миллиона клиентов банка привязали свои карты к ApplePay и SamsungPay и совершили с помощью них 13 млн транзакций.
Еще Сбербанк предложил карты с индивидуальным дизайном небольшим компаниям численностью менее 250 человек. Ранее ими могли воспользоваться только компании, в которых работает как минимум 1000 человек.
«Глобальная задача Сбербанка – максимально уйти от наличных денег, так как это позволяет обеспечивать клиентов удобным, быстрым, современным и безопасным сервисом. Сейчас для решения этой задачи мы фокусируемся, в первую очередь, на развитии бесконтактной технологии, обеспечивая инфраструктуру и улучшая продуктовое предложение по картам. Бесконтактные технологии, которые реализует Сбербанк, требуют минимум усилий клиентов для совершения покупки, и становятся предметом ежедневного использования клиентов», – сообщила старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.