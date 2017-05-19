Сбербанк назвал сумму безналичных покупок клиентов в 2016 году

В прошлом году клиенты Сбербанка совершили безналичных покупок на 5,8 триллионов рублей.

«Увеличение безналичного оборота обеспечили усилия Сбербанка по наращиванию сети торгового и интернет-эквайринга, развитию бесконтактной технологии, внедрение технологических новинок, которые позволяют производить оплату гаджетами, расширение сотрудничества с платежными системами и обновление продуктового предложения», — сообщили в кемеровском отделении ПАО «Сбербанк».

Также в числе достижений Сбербанка в 2016 году — обеспечение 115 миллионов покупок в интернет-магазинах. Кроме того, более миллиона клиентов банка привязали свои карты к ApplePay и SamsungPay и совершили с помощью них 13 млн транзакций.

Еще Сбербанк предложил карты с индивидуальным дизайном небольшим компаниям численностью менее 250 человек. Ранее ими могли воспользоваться только компании, в которых работает как минимум 1000 человек.