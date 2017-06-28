Сбербанк обновил продукты по расчётно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов

Изменения коснулись как стоимости ежемесячного обслуживания, так и набора услуг, входящих в пакет.

Сбербанк запустил обновлённую линейку пакетов услуг по расчётно-кассовому обслуживанию для корпоративных клиентов. Об этом рассказали в пресс-службе Кемеровского отделения банка.

В новых пакетах услуг Базис+, Актив+, Оптима+ количество платежных поручений, проводимых по расчётному счёту за месяц, увеличилось в 2-3 раза, в зависимости от вида пакета. Во всех пакетах исключена услуга по выдаче наличных со счёта (операция проводится по стандартным тарифам). Стоимость обновлённых пакетов услуг снизилась в среднем в 2 раза и теперь составляет: «Базис+» – 1700 рублей, «Актив+» – 2200 рублей, «Оптима+» – от 2800 рублей.

«На сегодняшний день каждый второй вновь зарегистрированный на территории Кемеровской области представитель малого бизнеса открывает расчётные счета в Сбербанке – это в среднем 350 счетов в месяц. Новые пакеты услуг максимально адаптированы под потребности клиентов малого и микро бизнеса, при этом экономия может составлять до 30%», – отметил заместитель управляющего Кемеровским отделением №8615 Антон Милютин.

Кроме того, предприниматели, выбравшие расчётно-кассовое обслуживание в Сбербанке, могут воспользоваться онлайн-сервисами, позволяющими оптимизировать бизнес-процессы, расходы и повысить эффективность деятельности. К примеру, самостоятельно вести бухгалтерский учёт, создать интернет-сайт на основе готовых решений, привлечь банк в качестве гаранта в расчётах между поставщиком и покупателем.

Подробную информацию обо всех онлайн-сервисах можно узнать у клиентского менеджера при открытии счёта, а также на сайте банка. В разделе «Онлайн-сервисы» предприниматели Кузбасса могут воспользоваться онлайн-оценкой инвестиционных проектов юридических лиц – это консультационные услуги при составлении и анализе бизнес-планов и инвестиционных проектов для клиентов.