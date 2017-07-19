Сбербанк запустил вклад «Время сохранять»

Его можно оформить во всех отделениях банка.

Сбербанк объявил о появлении нового вклада «Время сохранять», максимальная процентная ставка по которому составит 7% годовых.

Вклад можно оформить в отделениях Сбербанка, интернет-банке, мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания с 18 июля по 18 августа. Примечательно то, что открыть вклад с промокодом, который обеспечивает процентную ставку в 7% годовых, можно только в веб-версии Сбербанк Онлайн. Для вкладов, открытых другими способами, ставка составит 6,5%.

Промокод выдаётся тем, кто поучаствовал в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Далее клиенту нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 100 тысяч рублей, срок размещения — четыре месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

Более подробную информацию о вкладе «Время сохранять» можно прочитать на сайте банка.