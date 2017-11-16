Сбербанк профинансировал поставку спецтехники для Кемерова на сумму 176,8 млн рублей

Это не первый контракт компании по обновлению транспортного парка Кузбасса.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово заключил контракт финансовой аренды с Кемеровским филиалом АО «Сбербанк Лизинг» на 41 единицу коммунальной техники, которая уже поступила в распоряжение автопредприятий города. Сделка по поставке техники на сумму 176,8 млн рублей была реализована при фондировании Кемеровского отделения ПАО Сбербанк.

«Лизинг становится действенным инструментом обновления транспортного парка и создания более комфортной городской среды для участников дорожного движения в российских регионах», — заявила директор Кемеровского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Елена Чижова.

Это не первый контракт компании по обновлению транспортного парка Кузбасса. Осенью 2015 года «Сбербанк Лизинг» передал Кемеровской области два десятка пассажирских автобусов ПАЗ, а в 2013-2014 годах поставил региону свыше 140 автобусов МАЗ.