Сбербанк снизил процентную ставку по потребительским кредитам

Сбербанк снизил процентные ставки и упросил условия по потребительским кредитам. По продукту «Потребительский кредит без обеспечения» снижение составило 1 п.п., а по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — 0,4 – 1,4 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» и «Потребительскому кредиту без обеспечения» составляет 12,9%. Теперь минимальная ставка не зависит от срока кредитования, а ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» стала фиксированной – 13,5% годовых.

«В период с 1 августа по 15 октября включительно Сбербанк проводил ценовую акцию по потребительским кредитам. Особенно значительные результаты в период действия акции показал август, где было выдано свыше 93 млрд. рублей, что на 15% больше, чем месяцем ранее и является рекордным за последние три года, – отметил и.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Максим Степочкин. – Вместе со снижением ставок, мы также упростили условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения.».

В настоящее время в Сбербанке отсутствуют любые комиссии по кредиту, а добровольное страхование жизни не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.