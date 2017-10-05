Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке на готовое и строящееся жильё

Сбербанк снизил ставку на военную ипотеку на 1,4% п.п. Теперь ставка составляет 9,5% и распространяется как на готовое жильё, так и на строящееся, сообщили в пресс-службе банка.

«Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь ещё большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем», — заявил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

В 2017 году Сбербанк выдал военнослужащим кредиты на жильё на 15 млрд рублей, что на 36% больше, чем в прошлом году. Девять тысяч семей военных уже купили собственное жильё.

На 1 сентября 2017 года портфель военной ипотеки в Сбербанки превышал 55 млрд рублей, а прирост за год составил 40%. Отметим, с 10 августа 2017 года клиенты Сбербанка могут брать ипотеку на покупку нового жилья и квартир на вторичном рынке со сниженной ставкой на 0,6-2 п.п.