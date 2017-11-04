Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая

Клиентам Сбербанка стали доступны дебетовые карты МИР Золотая. Оформить её можно в любом отделении банка. Также Сбербанк предоставляет возможность получить зарплатную карту МИР Золотая. У держателей карты есть возможность бесплатно подключить и использовать полный пакет услуги «Мобильный банк».

«На сегодняшний день безналичные операции по картам МИР полностью повторяют международные аналоги. Одна из приоритетных задач банка – перевод всей бюджетной сферы на данные дебетовые карты в кратчайшие сроки. Мы стараемся сделать этот переход для наших клиентов легким, незаметным и финансово грамотным», — отметила управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

В числе других преимуществ карты — денежные переводы в любое время суток, современные и удобные сервисы Сбербанк Онлайн и «Автоплатёж», бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», бонусами которой можно расплачиваться в магазинах-партнёрах программы.