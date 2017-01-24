Сбежавшую из больницы в Прокопьевске девочку нашли у знакомого

В настоящее время выясняются причины по которым школьница покинула медицинское учреждение.

Сбежавшую с больницы в ночь на 21 января 14-летнюю прокопчанку нашли у знакомого, который пустил к себе школьницу переночевать. В настоящее время девочку передали бабушке-опекуну.

«Преступлений и противоправных деяний в отношении девушки-подростка не совершалось», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину, по которой школьница сбежала из больницы.