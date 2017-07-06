Новости
Кузбасс
Сбившего двух женщин кузбассовца будут судить

Сбившего двух женщин кузбассовца будут судить

ДТП произошло в марте 2017 года в Новокузнецке.

В южной столице Кузбасса будут судить 29-летнего мужчину, который в марте текущего года на улице Геологической сбил двух женщин. Тогда мать и дочь с различными травмами доставили в одну из городских больниц. Одна из новокузнечанок получила травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

«Водитель Mercedes-Benz нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП. Обвиняемый не учёл метеорологические условия, при возникновении препятствия на его полосе в виде снежного вала он не снизил скорость и попытался объехать перемет, в результате не справился с управлением и допустил занос автомобиля», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Виновник ДТП полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело по факту произошедшего направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

Коттедж за 20 миллионов в Шерегеше

Дом в Шории с не совсем шорским ценником
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Чтиво

«Стенка на стенку»: международный турнир по боксу в Кемерове

Фоторепортаж с турнира по единоборствам «Стенка на стенку»

Сегодня в Кемерове

Популярное