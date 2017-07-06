Сбившего двух женщин кузбассовца будут судить

В южной столице Кузбасса будут судить 29-летнего мужчину, который в марте текущего года на улице Геологической сбил двух женщин. Тогда мать и дочь с различными травмами доставили в одну из городских больниц. Одна из новокузнечанок получила травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

«Водитель Mercedes-Benz нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП. Обвиняемый не учёл метеорологические условия, при возникновении препятствия на его полосе в виде снежного вала он не снизил скорость и попытался объехать перемет, в результате не справился с управлением и допустил занос автомобиля», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Виновник ДТП полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело по факту произошедшего направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.