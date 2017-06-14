«Счастье – это…»: абоненты Tele2 смогут снять кино по другим правилам

Компания Tele2 стала партнёром проекта «Счастье – это…» от Disney. Благодаря этому абоненты оператора смогут побывать режиссёрами.

Проект «Счастье – это…» создан для помощи молодым российским кинематографистам в создании кино для большого экрана. Работы участников должны быть посвящены счастью.

Проект разделен на два этапа:

— «Конкурс сценаристов». Проходит с 9 июня по 30 сентября. В это время начинающие авторы должны отправить сценарные заявки на заданные темы.

— «Конкурс режиссёров». Продлится с декабря 2017 года по март 2018-го. Задача участников – изучить предложенные сценарии и описать видение проекта: место съёмок, кастинг актёров, музыку и другие детали.

Авторам самых интересных работ предстоит защищать свои проекты перед экспертным жюри. Победители снимут киноальманах, который объединит в себе семь историй о счастье. Фильм выйдет в широкий прокат в марте 2019 года.

«Tele2 устанавливает другие правила участия в конкурсе для своих абонентов и дает им шанс снять кино для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования. Для этого в период проведения «Конкурса режиссеров» необходимо выбрать на сайте проекта понравившийся сценарий, снять по нему короткое видео (3-10 минут) на мобильный телефон и отправить свою работу на конкурс с пометкой «Кино по другим правилам». Победитель станет одним из режиссеров проекта и снимет новеллу для киноальманаха «Счастье – это …», — сообщили в Tele2.

В рамках проекта «Счастье — это…» также пройдут четыре конкурса для широкой аудитории. Один из них подразумевает под собой актёрский кастинг. Победитель получит роль в одной из новелл фильма. Участники трёх оставшихся конкурсов могут создать истории, фото и видео о счастье. Лучшие работы такде войдут в киноальманах.