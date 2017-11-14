Семье погибшей в ДТП в Берёзовском семилетней девочки окажут материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, авария произошла 14 ноября на улице Калинина. Водитель за рулём BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми. Пострадавших госпитализировали. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, за рулём машины был 56-летний мужчина. В момент ДТП он был трезвым.

Сегодня губернатор Кузбасса Аман Тулеев провёл совещание по обстановке на дорогах региона. Он поручил усилить межведомственную работу по профилактике аварий. Глава области отметил, что снегоуборочная техника должна работать круглосуточно.