Семейная пара насмерть замёрзла в Новокузнецке
Тела мужчины и женщины обнаружили в неотапливаемом доме на улице Таллинской.
В Новокузнецке семейная пара без определённого места жительства замёрзла насмерть в неотапливаемом доме. Инцидент произошёл на улице Таллинской.
Как рассказали Сибдепо в пресс-службе Следкома региона, тела мужчины и женщины обнаружил их знакомый. Он и сообщил о случившемся правоохранителям, рассказав, что погибшие были мужем и женой.
«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно установлено, что мужчина и женщина (на вид 55-60 лет) погибли от переохлаждения», — рассказали онлайн-изданию в ведомстве.
Личности погибших устанавливаются, при них не было документов.