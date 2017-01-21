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Семейная пара насмерть замёрзла в Новокузнецке

Тела мужчины и женщины обнаружили в неотапливаемом доме на улице Таллинской.

В Новокузнецке семейная пара без определённого места жительства замёрзла насмерть в неотапливаемом доме. Инцидент произошёл на улице Таллинской.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе Следкома региона, тела мужчины и женщины обнаружил их знакомый. Он и сообщил о случившемся правоохранителям, рассказав, что погибшие были мужем и женой.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно установлено, что мужчина и женщина (на вид 55-60 лет) погибли от переохлаждения», — рассказали онлайн-изданию в ведомстве.

Личности погибших устанавливаются, при них не было документов.

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