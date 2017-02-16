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Семилетняя британка попросилась на работу в Google и получила ответ от гендиректора

Семилетняя британка попросилась на работу в Google и получила ответ от гендиректора

Сундара Пичаи попросил девочку написать заявление о приёме на работу после окончания школы.

Семилетняя британка Хлоя Бриджуотер (Chloe Bridgewater) отправила письмо генеральному директору Google, в котором попросила взять её на работу в будущем. Руководитель компании Сундара Пичаи ответил девочке, сообщает Lenta.ru.

В послании ребёнок указал, что любит роботов, занимается плаванием и хорошо учится.

«Я рад, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и надеюсь, что ты продолжишь изучать технологии. Надеюсь получить твое заявление о приеме на работу после того, как ты закончишь школу,» — написал Пичаи.

Хлою вдохновил на письмо отец. Он назвал Google идеальным местом работы и показал снимки офисных интерьеров. Девочке понравилось то, что сотрудники корпорации могут в рабочее время полежать на креслах-мешках, покататься на горках или заняться картингом.

Отец Хлои рассказал, что после ответа Пичаи его дочь собралась учиться ещё усерднее. Мужчина надеется, что благодаря этой истории девочка вновь поверит в себя после того, как несколько лет назад её сбила машина.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://lenta.ru/

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