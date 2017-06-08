Семимесячной кемеровчанке нужна помощь кузбассовцев

Семья Пуховых из областного центра просит кузбассовцев помочь им собрать нужную сумму на операцию для их семимесячной дочери в швейцарском госпитале. Врачи диагностировали у Леры Пуховой ретинобластому правого глаза (рак). Российские медики предложили полностью удалить глаз ребёнка, чтобы спасти жизнь, однако врачи из Швейцарии готовы прооперировать малышку. По их прогнозам, удастся спасти не только глаз, но и зрение.

В настоящее время маленькая кемеровчанка уже перенесла курс химеотерапии и готовится к следующему лечению и операции. Лечение назначено на 30 июня 2017 года. До этого времени родителям девочки на счёт клиники нужно внести 40 000 швейцарских франков (около 2 355 496 рублей по курсу на 8 июня 2017 года — прим. Сибдепо). В семье нет таких денег, поэтому она просит помощи.

«Сейчас Лера вместе с мамой находится в Москве. Они готовятся к операции, первый курс химеотерапии уже прошли», — рассказал Сибдепо волонтёр, помогающий семье Пуховых собрать нужную сумму на операцию, Максим Лебедев.

Пуховы объявили сбор на 3 641 503 рублей (60 000CHF). На данный момент собрано более 1,2 млн рублей, но этого недостаточно. Врачи говорят, что у девочки есть шанс.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк карта: 63900226 9009003652 Анастасия Александровна П. (мама),

Сбербанк карта : 4276 2600 2056 0693 Наталья Александровна Р. (тётя).

Билайн +79680009956

МегаФон +79250687458

МТС +79857563919

Яндекс -410014060361580

Qiwi кошелек: +79045761707

PayPal [email protected]

Более подробную информацию о помощи можно узнать в официальных группах в соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники». Или по телефону у отца девочки: +7-913-404-1316 (Андрей Пухов).