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Семья из Кемерова споёт свои гимны на Международном фестивале в Москве

Семья из Кемерова споёт свои гимны на Международном фестивале в Москве

Мероприятие пройдёт впервые и приурочено ко Дню России.

С 10 по 12 июня 2017 года в Москве пройдёт первый ежегодный Международный фестиваль гимнов «Содружество». В мероприятии примет участие чета из Кемерова, которая споёт там два своих гимна — «Давайте поживём» и «Зори над Томью».

Семейный дуэт «Де’СанТ» (Татьяна и Александр Болотовы — прим. Сибдепо) успешно прошёл первый заочный этап мероприятия и уже получил приглашение в столицу России. Кемеровчане будут участвовать в состязании вместе с другими семьями из разных городов нашей страны, сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Выступления всех конкурсантов будут оценивать профессиональные члены жюри, в том числе Владимир Вишневский, Владимир Пресняков-старший и Александр Мясников. Семья Болотовых является дипломантами и лауреатами всероссийских и международных фестивалей авторской песни, а также фестивале казачьей песни.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://vk.com / Татьяна Болотова.

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