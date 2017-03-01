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Сергей Бердников покинет пост главного тренера новокузнецкого ХК «Металлург»

Сергей Бердников покинет пост главного тренера новокузнецкого ХК «Металлург»

Перестановки произойдут и в составе хоккеистов команды.

Сергей Бердников покинет пост главного тренера новокузнецкого ХК «Металлург». Его место займёт новый специалист, о котором сообщат позже. Эти изменения, а также перестановки в составе хоккеистов команды произойдут в межсезонье 2017 года, передаёт пресс-служба клуба.

«Однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опираться и будем рассчитывать, что они займут лидирующие позиции в команде. Плюс есть те ребята, которые в этом сезоне подросли и выступили неплохо», – сказал генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев.

Напомним, что Сергей Бердников стал главным тренером новокузнецких хоккеистов в сентябре 2016 года. До конца августа эту должность занимал Николай Соловьёв.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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