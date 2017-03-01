Сестра погибших в Кемерове при задымлении дома детей рассказала подробности трагедии

Старшая сестра двух погибших мальчиков при задымлении жилого дома в Кемерове рассказала Сибдепо подробности трагедии. По словам Юлии Гоненко, в то время, когда их матери нужно было отлучиться на час по делам, она находилась на работе, а их средний брат в школе. Женщина закрыла своих младших детей дома и ушла. Через некоторое время местные жители увидели, что из соседнего дома идёт дым и вызвали МЧС.

«Ещё точно неизвестно, как наши мальчики подожгли кресло. Скорее всего они нашли зажигалку. Там рядом стояла банка с водой, старший из братьев сумел погасить огонь, но кресло продолжало тлеть и дымиться. Когда мама вернулась домой, всё помещение было в дыму, она сразу бросилась искать Артёмку и Матвея и нашла их на кровати. Видимо, они надышались угарным газом, захотели спать и легли на кровать», – рассказала онлайн-журналу Юлия Гоненко.

По словам собеседницы, когда мать погибших мальчиков открыла двери в дом, в комнате появился очаг огня, который снегом закидали соседи. Они же помогли женщине вынести детей на улицу.

«Мама говорит, что у одного из мальчиков сердце ещё билось. Скорая ехала долго и нам не удалось их спасти. Бригада медиков констатировала их смерть. Сегодня специалисты будут делать экспертизу для того, чтобы узнать точную причину смерти моих братьев», – добавила девушка.

Юлия рассказала, что их семья среднего достатка и впервые столкнулась с такой трагедией. Она просит кемеровчан помочь собрать средства на организацию похорон погибших Артёма и Матвея. Точная сумма, а также дата погребения пока уточняется.

Оказать материальную помочь семье Гоненко можно с помощью онлайн перевода средств на карту Сбербанка 4276 2600 1534 7858 (Юлия Александровна Гоненко) или передать лично в руки по адресу: ул. 3-я Нагорная, 27.1 с 10:00 до 23:00.