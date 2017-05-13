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Сеть взорвал slow motion-ролик, на котором экстремал прыгает на батут с 1 000 мышеловок

Сеть взорвал slow motion-ролик, на котором экстремал прыгает на батут с 1 000 мышеловок

За три дня видео набрало более 9 миллионов просмотров.

В интернете набирает популярность видео, на котором экстремал прыгает в центр батута, уставленного 1 000 мышеловок. Ролик выложили в Сеть создатели YouTube-канала The Slow Mo Guys Гэвин и Дэниэл, пишет Postim.by.

Парни специализируются на съёмке необычных процессов – взрывов, выстрелов под водой, экспериментов с химическими реакциями – в технике slow motion и часто набирают десятки миллионов просмотров.

В новом ролике они разложили по всей площади большого батута 1 000 мышеловок. На установку Гэвин и Дэниэл потратили 4 часа. И лишь 4 секунды потребовалось для того, чтобы все мышеловки сработали.

На батут экстремал прыгает со стремянки, без защитного костюма и очков. Экспериментаторы просят не повторять подобного дома.

В комментариях под видео многие пользователи начали язвить и писать о том, что главный испытатель забыл надеть костюм мыши. Кто-то посоветовал в следующий раз использовать 1 000 капканов на медведя.

За три дня ролик набрал более 9 миллионов просмотров.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: youtube.com / The Slow Mo Guys.

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