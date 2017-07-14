СФУ поддержит успешных спортсменов дополнительными стипендиями

В Сибирском федеральном университете (Красноярск) разработали специальную систему поощрения талантливых абитуриентов. Так, победителям и призёрам чемпионатов и первенств мира, Европы, России по видам спорта, включённым во Всемирные и Всероссийские Универсиады, поступившим в вуз в 2017 году, будет назначена тройная стипендия.

Как рассказали в приёмной комиссии СФУ, поддержать победителей крупных спортивных соревнований решили не случайно.

«Четвёртый год подряд СФУ признаётся одним из лучших спортивных университетов страны. Нам удаётся держать высокую планку в развитии и популяризации студенческого спортивного движения. Именно поэтому мы решили поддержать успешных молодых спортсменов, выбравших наш университет для дальнейшего обучения», – пояснил позицию вуза ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Александр Усачёв.

По его словам, заработать дополнительные бонусы к стипендии первокурсники смогут и другими способами. Так, повышенную стипендию смогут получить и те, кто поступит на так называемые приоритетные специальности. Соответствующий перечень из 28 направлений подготовки опубликован на официальном сайте университета.

Стипендию в 5-кратном размере будут выплачивать победителям и призёрам международных и всероссийских школьных олимпиад, а также абитуриентам, набравшим не менее 75 баллов по профильному предмету.