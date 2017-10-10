Сгоревший в Кемерове Land Cruiser принадлежал алтайскому бизнесмену
Сумма причинённого ущерба составила около трёх миллионов рублей.
9 октября поздно вечером в Кемерове на проспекте Ленина подожгли Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший алтайскому бизнесмену. В результате пожара у автомобиля выгорел моторный отсек и салон, а также обгорело лакокрасочное покрытие.
«Владельцем данной машины является директор ООО «Барнаул-Электросеть». Сумма причинённого ущерба составляет около трёх миллионов рублей», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник.
В настоящее время правоохранительные органы ищут свидетелей происшествия, а также тех, кто мог быть причастен к уничтожению чужого имущества.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».