Сгоревший в Кемерове Land Cruiser принадлежал алтайскому бизнесмену

9 октября поздно вечером в Кемерове на проспекте Ленина подожгли Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший алтайскому бизнесмену. В результате пожара у автомобиля выгорел моторный отсек и салон, а также обгорело лакокрасочное покрытие.

«Владельцем данной машины является директор ООО «Барнаул-Электросеть». Сумма причинённого ущерба составляет около трёх миллионов рублей», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

В настоящее время правоохранительные органы ищут свидетелей происшествия, а также тех, кто мог быть причастен к уничтожению чужого имущества.