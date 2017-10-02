Шерегеш попал в тройку горнолыжных курортов РФ для новогоднего отдыха 2018 года

Сервис аренды жилья Tvil.ru проанализировал раннее бронирование жилья на период новогодних праздников, и на основе полученных данных составил рейтинг самых популярных мест. В топ-3 горнолыжных курортов попал Шерегеш. Он занял вторую строчку в рейтинге, уступив курорту Краснодарского край – Красной Поляне. На третьем месте стоит курорт Домбай (Крачаево-Черкесия).

Специалисты составили рейтинг бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года. По данным сервиса, отдых в Шерегеше бронируют в среднем на восемь ночей. Сутки проживания в Шерегеше в праздничные дни для двоих обойдутся в 3 800 рублей. В Красной Поляне сутки для двоих в тот же временной период будут стоить четыре тысячи рублей, а на Домбае – 3 500 рублей.

В десятку самых востребованных курортов на предстоящие новогодние праздники вошли также Белокуриха (Алтайский край), Банное (Башкирия) и Гора Соболиная (Байкальск, Иркутская область).