Шерегеш вошёл в топ-10 мест для отдыха в новогодние праздники для москвичей

Российский сайт бронирования Tvil.ru опубликовал рейтинг мест для отдыха, наиболее популярных у москвичей в грядущие новогодние праздники. При составлении учитывались данные броней броней гостиниц, квартир и гостевых домов с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совершенных москвичами.

На десятом месте в рейтинге расположился курорт Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области. Интересно, что это – единственный горнолыжный курорт в списке. На лидирующих позициях, с 1 по 9 места расположились Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Ставрополье, Вологодская область (Великий Устюг), Владимирская область (Суздаль), Тверская область (Осташков) и Карелия (Олонец и Сортавала).