Шерегеш вошёл в топ-10 мест для отдыха в новогодние праздники для москвичей
Рейтинг составлен одним из популярных сайтов бронирования.
Российский сайт бронирования Tvil.ru опубликовал рейтинг мест для отдыха, наиболее популярных у москвичей в грядущие новогодние праздники. При составлении учитывались данные броней броней гостиниц, квартир и гостевых домов с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совершенных москвичами.
На десятом месте в рейтинге расположился курорт Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области. Интересно, что это – единственный горнолыжный курорт в списке. На лидирующих позициях, с 1 по 9 места расположились Подмосковье, Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Ставрополье, Вологодская область (Великий Устюг), Владимирская область (Суздаль), Тверская область (Осташков) и Карелия (Олонец и Сортавала).
«В Шерегеш москвичи поедут отдыхать в новогодние праздники в среднем на 6 дней и потратят на проживание 2,8 тысяч рублей в сутки. Для сравнения, в Подмосковье — на 5 дней (4 тысячи рублей), в Сочи — на 8 дней (3,9 тысяч рублей), в Ялту — на 7 дней, а в Великий Устюг и Суздаль — на 2 дня», — сообщает сайт бронирования.