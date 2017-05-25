Шестилетний новокузнечанин ушёл кататься на автобусе, пока его мать спала

Накануне в Новокузнецке около 16:00 в полицию поступил сигнал о том, что в автобусе №88 ехал шестилетний мальчик без сопровождения взрослых. Оказалось, что маленький новокузнечанин ушёл кататься на общественном транспорте в то время, когда его мать спала вместе с младшим ребёнком.

«Кондуктор передала ребёнка полицейским и рассказала, что обратила на него внимание, когда он в одиночку решил выйти из автобуса, проехав несколько остановок. До этого малыш находился рядом со взрослыми, вместе с которыми вошёл в салон, и женщина считала, что он едет с кем-то из них», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Мальчик рассказал полицейским как его зовут и где проживает. Оказалось, что чуть ранее в полицию о пропаже сына заявила женщина, проживающая в Кузнецком районе города по тому же адресу. Она рассказала полиции, что старший ребёнок самовольно ушёл из дома, пока она отдыхала с другим малышом.

В отношении женщины составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Ей грози штраф в размере до 500 рублей.

Сотрудники полиции просят кузбассовцев не оставлять своих детей без присмотра, даже если они находятся в соседней комнате. Малышам достаточно несколько минут, чтобы сотворить непоправимые вещи.