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Кузбасс
Шестилетний новокузнечанин ушёл кататься на автобусе, пока его мать спала

Шестилетний новокузнечанин ушёл кататься на автобусе, пока его мать спала

Вернуть ребёнка домой помогла кондуктор, которая задержала малыша на выходе из общественного транспорта.

Накануне в Новокузнецке около 16:00 в полицию поступил сигнал о том, что в автобусе №88 ехал шестилетний мальчик без сопровождения взрослых. Оказалось, что маленький новокузнечанин ушёл кататься на общественном транспорте в то время, когда его мать спала вместе с младшим ребёнком.

«Кондуктор передала ребёнка полицейским и рассказала, что обратила на него внимание, когда он в одиночку решил выйти из автобуса, проехав несколько остановок. До этого малыш находился рядом со взрослыми, вместе с которыми вошёл в салон, и женщина считала, что он едет с кем-то из них», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Мальчик рассказал полицейским как его зовут и где проживает. Оказалось, что чуть ранее в полицию о пропаже сына заявила женщина, проживающая в Кузнецком районе города по тому же адресу. Она рассказала полиции, что старший ребёнок самовольно ушёл из дома, пока она отдыхала с другим малышом.

В отношении женщины составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Ей грози штраф в размере до 500 рублей.

Сотрудники полиции просят кузбассовцев не оставлять своих детей без присмотра, даже если они находятся в соседней комнате. Малышам достаточно несколько минут, чтобы сотворить непоправимые вещи.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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