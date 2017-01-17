Школа фитнес-инструкторов Варвары Медведевой приглашает кемеровчан на обучение

Федеральная школа фитнес-инструкторов Варвары Медведевой (Instructor Training School, ITS) приглашает кемеровчан на обучающий курс, который состоится в ГЦС «Кузбасс» с 22 февраля по 3 марта.

У жителей областного центра есть возможность пройти базовый курс инструктора групповых программ.

В школе уверяют: прийти на занятия могут все желающие, опыт в инструкторской работе совершенно не обязателен.

«Студенты» тут разного возраста, и в этом нет ничего сверхъестественного, поменять работу никогда не поздно. Но для этого нужно иметь определенную смелость. И часто — это именно то, что приносит радость и моральное удовлетворение», — считают в федеральной школе фитнес-инструкторов Варвары Медведевой.

В ITS отметили, что выпускники школы имеют свой «вес» в фитнес-индустрии. Они ценятся как грамотные инструкторы.

По итогам курсов участники получат сертификат, позволяющий работать инструктором групповых программ в любом российском фитнес-центре.

22 февраля занятия пройдут с 9:00 до 18:00.