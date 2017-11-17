Новости
Кузбасс

Школа макияжа Елены Копытиной отпраздновала трёхлетие

На празднике для гостей прошёл мастер-класс «Селфи макияж».

В школе макияжа Elena Kopytina отметили трёхлетие студии. На праздник были приглашены постоянные клиенты, которые уже не первый год пользуются услугами мастеров школы макияжа. В начале праздника директор школы Елена Копытина провела мастер-класс «Селфи макияж». Визажист-преподаватель раскрыла пару секретов, которые пригодятся любой девушке.

«Наш день рождения прошёл в тёплой, семейной атмосфере, — рассказала Сибдепо директор школы макияжа Елена Копытина. – За спиной — три года успешной работы в бьюти-сфере. Мы не привыкли останавливаться, поэтому будем развиваться и дальше, наших клиентов ждёт ещё много интересного».

Также во время празднования разыграли подарки от школы макияжа и партнёров студии. Гости получили сертификаты на бесплатные процедуры микроблейдинга бровей, букеты из фруктов, сертификаты на профессиональную косметику, а также абонементы в спортивный центр.

Партнёры мероприятия: фуд-корт «Grill HAVASS», фитнес-центр «Малибу», магазин профессиональной косметики «Испанские баночки, мастерская взгляда Марии Князевой, букеты из фруктов от Ксении Меньшениной.

См. также
Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Аля Петрова.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Театр с попкорном: лучшие спектакли мира теперь и в Кемерове

В Кемерове стартовал новый федеральный проект TheatreHD
Интервью

Давид Тодуа — о шоу «Голос», травме и Кузбассе

О сотрудничестве с группой Queen и Димой Биланом, начале музыкальной карьеры в Кемерове и о том, почему ради музыки Давид готов отказаться от зрения
Автодепо

«Парковки где?»: о новых сюрпризах для водителей в Кемерове

Где появятся новые запрещающие знаки и камеры фотовидеофиксации
Кинопрокат

«Лига справедливости» — рецензия на фильм

Догнать и перегнать Marvel!

Сегодня в Кемерове

Популярное