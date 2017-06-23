Школьник из Новокузнецка стал победителем всероссийского вокального конкурса

Школьник из Новокузнецка Павел Часовников стал победителем всероссийского вокального конкурса. Он пройдёт стажировку в известном на всю страну театре-студии «Непоседы» в Москве.

В рамках конкурса актёрского мастерства, вокала и хореографии «Артистята», одной из одиннадцати номинаций проекта «Поколение М», дети от 6 до 10 лет в течение полугода выкладывали на сайт проекта видео своих творческих номеров.

10-летний ученик 11 лицея Новокузнецка Павел Часовников отправил на конкурс сразу несколько своих работ. Победу юному артисту принесло видео исполнения песни «Непогода» из кинофильма «Мэрри Поппинс».

«Я участвую в конкурсах «Поколения М» уже второй год. Если честно, то, загружая свои работы на сайт, я даже не надеялся на победу, хотелось просто внести свою вклад в лечение тяжелобольных сверстников. Это очень здорово, что мы можем своим творчеством и трудом помогать другим ребятам. И сейчас мне даже не верится в победу», – сказал Павел Часовников.

О масштабном национальном проекте МТС «Поколение М», который помогает развивать детское творчество, читайте в материале Сибдепо.