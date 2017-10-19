Школьница из Севастополя изобрела первый в мире тренажёр для кошек

По словам изобретательницы, животное может пробежать прямо в квартире более двух километров.

12-летняя жительница Севастополя Алёна Кузнецова изобрела первый в мире тренажёр для кошек. Девочка считает, что это изобретение поможет домашним питомцам бороться с ожирением.

«Первый в мире тренажёр для кошек с разнесёнными автоматическими кормушками — комплекс умных кормушек, который активно борется с ожирением кошек. Животное может пробежать прямо в квартире более двух километров, и подняться на 100 — 200 метров в высоту», — цитируют РИА Новости заявление Алёны Кузнецовой.

Девочка опубликовала на своём канате YouTube видео с методом работы приспособления. На кадрах видно, что тренажёр представляет из себя две кормушки, которые стоят друг от друга на расстоянии и по очереди в малых количествах выдают животному сухой корм. Кошка в погоне за едой бегает от одной миски к другой. Школьница надеется, что её изобретение в будущем принесёт пользу домашним животным.