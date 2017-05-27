Культура

Шоу невероятной красоты: в Сиднее открылся «Фестиваль света»

В городе заработали сразу 90 световых инсталляций.

26 мая в австралийском Сиднее открылся ежегодный фестиваль Vivid Sydney, передаёт портал Tjournal. Разноцветные инсталляции расставлены по всему городу. В число площадок светового шоу вошли: Рокс, Бухта Кэмпбелл, Сиднейский королевский ботанический сад, Зоопарк Таронга, Мартин Плэйс, Дарлинг Харбор и «дебютант» фестиваля — южный Барангару. Но главной площадкой, как обычно, остаётся здание Сиднейской оперы. В фестивале принимают участие лучшие световые дизайнеры и художники планеты.

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«Гости Vivid Sydney приезжают посмотреть на огни и в последствии остаются, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями этого замечательного штата. В 2016 году фестиваль посетили рекордные 2,31 миллионов человек. В 2017 году мы надеемся превзойти впечатляющий прошлогодний показатель вливаний в туристическую экономику нашего штата на уровне 110 млн. австралийских долларов», — цитирует ТАСС министра штата Новый Южный Уэльс по вопросам туризма и крупных мероприятий Адама Маршалла.

Текст: Аркадий Кимеев.
Видео: Youtube.com/Открытый телеканал
Фото: Tjournal.ru

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