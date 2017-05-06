Штормовое предупреждение: 7 мая в Кузбассе ожидается град и сильный ветер

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупреждают местных жителей о том, что завтра, 7 мая, на территории региона ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер. Местами воздух прогреется до +30°С, а порывы ветра будут достигать 27 м/с.

«Не пренебрегайте предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях. При усилении ветра и грозе, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Также спасатели рекомендуют собственникам частных домовладений проверить крепление теплиц и парников, а также других конструкций, которые может повалить ветер.

Напоминаем, на территории нашего региона действует особый противопожарный режим. Использование огня в рабочих целях, а также разведение костров на пикниках категорически запрещены в период с 15 апреля по 15 июня. Всех, кто нарушит противопожарный режим, ожидают двойные штрафы.