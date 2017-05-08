Штормовой ветер оставил без света более 7 000 жителей Кузбасса

Из-за штормового ветра в Кемеровской области в течении 8 мая происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго-РЭС», сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго. В результате около 7200 человек остались без электричества. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Штормовой ветер в Кузбассе не утихает в течение всего дня 8 мая. Кроме проблем с электроэнергией он причинил жителям области немало ущерба. Подробности – в нашем материале Шторм в соцсетях: что ветер творит в Кузбассе.