Штраф за непредоставление преимущества пешеходам на «зебре» стал больше

С 10 ноября сумма штрафа за непредоставление пешеходам преимущества на пешеходном переходе увеличивается на 66%.

10 ноября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за то, что водитель не пропускает пешеходов, велосипедистов или иных участников дорожного движения, ему придется заплатить сумму, значительно превышающую ту, которая полагалась ранее: 2 500 рублей вместо прежних 1 500.

Вынести максимальное наказание может только сотрудник ДПС, который застал водителя-нарушителя на месте. В случае, если нарушение зафиксирует комплекс фотовидеофиксации, штраф будет минимальным — 1 500 рублей.

В случае, если автолюбитель оплатит штраф в течение 20 суток после вынесения постановления о правонарушении, то ему будет предоставлена скидка в размере 50 %.

Согласно требованиям Правил дорожного движения, водители транспортных средств должны уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам. При проезде перекрестков автомобилисты при повороте направо или налево обязаны пропустить пеших участников движения и велосипедистов, продолжающих движение в прямом направлении, причем как на переходах, так и при их отсутствии.

Во всех случаях автомобилисты должны пропустить слабовидящего пешехода, обозначившего свое намерение пересечь дорогу поднятой белой тростью.